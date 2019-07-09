理財Campus：買債收息　平貴有得揀

中美貿易戰緩和，但尚未徹底解決，當前投資策略宜守不宜攻。另邊廂，市場憧憬美國聯儲局今月宣布減息，債價有望向上，哪些債券和債券基金值得買？現請來專家教大家打造貴族版和平民版的收息組合。



致富證券財富管理部總經理張德明表示，若投資者預期全球經濟增長將放緩，股票上升空間會減少，值博率不高，可考慮轉往買債。再者，中美貿易戰增加避險需求，以及美國較大機會開始減息，同樣對債價有利。



他指出，現時投資評級債券基金的年度化孳息率約有4至5厘；高收益債券基金約有6至8厘，現時該行客戶比較喜歡後者。若直接買債，一些較近到期（如明年第四季到期）的內房債較受歡迎，孳息率介乎4.5至5厘。



不過，債券基金和債券的入場門檻各有不同，視乎不同金融機構，前者可以數千元至萬元有交易，債券則有機會需要符合專業投資者的資格才能投資，亦即個人的流動資產不少於800萬元。



基金銷售平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，一般在港交所上市的債券，以及永續債、應急可換股債等，需專業投資者才可買賣。



其他債券則一般投資者也可買，但入場費普遍也是20萬美元（約156萬港元）、100萬港元或100萬元人民幣。然而該平台也提供小量可以10萬美元買入的債券，投資者可經網上平台自行作二手買賣。



至於滙豐的債券平台門檻不高，提供最低認購金額為100美元的美國國庫券、以及1,000至2,000美元的企業債券供擁有理財戶口或一般證券戶口的投資者選擇。



●擁百萬本金：債券基金平衡之選

若本金有100萬元，可考慮建立債券基金組合。沈家麟指，為平衡組合風險，可混合投資級別債券基金和高收益債券基金。

而致富則認為，投資者的組合內可以包括35%新興市場債、25%美國投資級別債、20%環球政府債、以及20%中國投資級別債。



●擁千萬本金：內房息高 配主權債降風險

沈家麟指，1,000萬元足夠買5至6張由不同發債人發行的債券，建構相對分散的債券投資組合。不過建立前要了解清楚想取得多少收益率。若目標是7厘以上，大多是由內房企業發行的債券。



他指買債不同買股，儘管一些公司質素可能較差，但只要確保債券持有期內，公司會如期還款不會倒閉，就可投資。因此，為了控制風險，宜選兩年或之內到期的債券。

為提升回報，他建議可考慮的超過7厘息組合，當中四隻為內房債，並認為內房今年經營表現勝於去年。



若想投資較高信貸評級的債券降低風險，或可考慮標普給予A+級信貸評級的中國政府主權債，2020年12月到期的孳息率約2.3%；2027年6月到期的孳息率約3%。



●善用債券融資賺取息差

現時個別券商提供債券融資服務，讓客戶可抵押債券，套取多一筆資金去加大買入債券數量。當貸款利息低於債券派息，投資者可賺取息差，提升回報率。



輝立表示，該行客戶需先以全數現金買入首隻債券，到買第二隻債券才可申請債券融資服務，一般客戶的貸款額為三成，亦即買100萬元的債券，可借30萬元。貸息視乎債券的質素、戶口情況和還款方法而定，最低3.88%。符合專業投資者資格的投資者才可參與債券買賣，參與債券融資亦需要開立保證金戶口。



滙豐方面，該行暫時沒有提供債券融資，但擁有備用信貸額度的客戶可以其債券、債券基金作抵押，信貸比例最高70%。該行尚玉客戶的信貸比例更可達80%。



不過，債券融資也有風險。假如債券價格下跌，投資者或需額外的資金以符合追繳保證金的要求，若未能補倉就有機會被強制出售所持債券，造成損失。



另有專家提醒，不少內地企業通過境外成立子公司進行發債，沒有法定擔保效力，一旦子公司違約，內地母企能否把資金匯至境外還債成疑。



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