【深度解構】日韓貿戰最少打到呢日？平遊南韓時機到？

正當全球焦點集中於美國總統特朗普針對華為和遏止中國科技發展野心之際，日本與南韓上周四(4日)起爆發科技戰，前者限制輸出3種廣泛用於半導體及顯示屏的關鍵物料，恐進一步擾亂全球科技供應鏈。受事件影響，南韓股市市值7月至今蒸發約350億美元(約2,730億港元)。不過，對港人來說，或許正是遊韓好時機！



【三星又當災】

南韓的三星電子及SK Hynix佔全球記憶晶片產能六成，三星也是全球最大手機生產商。三星截至周一(8日)止，本月市值損失約16萬億韓圜(約1,014億港元)，SK Hynix市值亦縮1.5萬億韓圜，兩家企業周二股價回升3.56%及1.58%，南韓股市則再跌0.59%。



日本限制三種出口的關鍵物料中，法興估計其中一種，南韓向日本的採購比率高達90%，據消息人士透露，三星的平均庫存不足一個月。雖然三星及SK Hynix正尋找新供應來源，但並不容易，三星「太子」李在鎔上周末飛往日本急晤供應商，惟最終結果很大程度視乎日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅能否妥協。與此同時，三星及SK Hynix正安撫客戶，稱會減輕供應的影響。



【暫時影響微】

摩根士丹利認為，由於現時半導體業庫存過剩，限制措施短期內不會影響南韓晶片商的出口，若日本維持審批出口過程超過3個月，將會擾亂供應和提高成本，因為南韓廠商或要透過日本供應商的海外生產設施尋求供貨。



不過，倘限制輸出事件持續，三星可能需要減產甚至停產。據南韓媒體報道，三星及SK Hynix最快本月降低NAND flash記憶晶片產量。此外，三星亦考慮緊急措施，包括削減DRAM記憶晶片產量。



Lime資產管理行政總裁Jongjun Won指出，這是史無前例事件，如果幸運的話，晶片業能夠調整庫存，倘期間問題得到解決，將是圓滿的結局，惟政治與生意交纏令問題難以化解。Shinyoung資產管理行政總裁Huh Nam-Kwon則指，事件對全球經濟產生負面影響，而且結果難以預測。



【最少打到7月21日後】

日本參議院選舉將於7月21日舉行，有投資者揣測，安倍政府以有關限制措施作為競選手段，據日本媒體的民調顯示，58%當地受訪者支持當局的限制措施，比率大幅高於反對的24%。換言之，今次日韓貿易戰就算「假打」，也至少在7月21日後才完結。



南韓方面，文在寅日前促請日本撤限，否則會採取應對措施，南韓網民則呼籲抵制日貨及拒赴日旅遊。值得留意的是，南韓是日本第三大出口市場，去年出口金額達535億美元，Uniqlo母公司Fast Retailing約有6.7%收入來自南韓。



【美台料獲益】

有分析指，日韓科技戰持續，最受影響是三星的新一代產品，包括摺疊屏幕，及以極紫外光(EUV)過程生產的晶片。此外，美國Micron是唯一南韓以外的主要記憶晶片生產商，勢必受惠，台積電亦可能搶去三星客戶，例如高通及英偉達(Nvidia)，令其在代工晶片業的優勢擴大。



【平遊南韓好時機】

值得留意的是，南韓經濟因中美貿易戰關係已明顯轉弱，有陷入衰退之虞，央行勢必減息，目前再加上日本「欺壓」，在科技巨企經營更艱難下，經濟恐更差。事實上，韓圜自7月初日本表示7月4日起施壓後已急貶約2%，使每港元兌韓圜高見151水平，直逼年內高位152.3，已是2017年1月以來最高水平，亦反映目前赴韓旅遊是兩年半以來最抵玩。



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