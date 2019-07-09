滬科創板9企齊發4年最勁　中國通號籌105億人幣稱霸

上海科創板新股周三(10日)紛紛出籠，9隻新股同日齊公開招股，為2015年A股股災以來高峰。其中，科創板「巨無霸」終於登場，首隻「A+H」股中國通號(03969)(688009.SH)宣布，每股發行價為5.85元(人民幣‧下同)，預計集資105.3億元力壓首批科創板新股，但按發行市盈率計卻「包尾」。



中央企業子公司中國通號的發行價，相當於發行後去年扣除非經常性損益淨利潤的18.8倍市盈率，雖然略高於該公司H股周二收市價5.81港元計的市盈率，但顯著低於截至周二收市止已公布定價的首批科創板新股。儘管如此，中國通號就科創板首次公開發行(IPO)定價後，對應市值將高達約610.27億元。



戰略投資者在中國通號是次IPO中最終獲配售5.4億股，佔總發行規模18億股的30%，整體戰略投資者已足額繳交認購資金，涉資近32億元。在戰略配售名單中，華夏基金旗下華夏三年戰略配置基金、博時基金旗下博時科創主題三年基金更雙雙現身，被視為內地公募基金首次參與及入圍科創板新股戰略配售，同時四川成渝(00107)(601107.SH)亦獲配售6,925.8萬元新股，禁售期均為12個月。



除中國通號之外，中微公司(688012.SH)等其餘8隻科創板新股的發行價亦已出爐。值得留意的是，中微公司相關發行市盈率為148.79倍，是首隻發行市盈率超過100倍的科創板新股，而其餘七隻的發行市盈率則介乎47至69倍。9隻新股均於周三接受網上及網下申購，即向合資格散戶招股及機構投資者配售，合計集資總額料高達約188億元。



針對市場熱議科創板新股的發行市盈率偏高問題，內地官媒昨刊文引述多位業內人士力撐，表示對於不同生命周期的科創板企業而言，採用簡單的固定市盈率估值法來衡量募集金額並不科學。



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