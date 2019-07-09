新盤UPDATES：新界項目大混戰　屯門成焦點

新界區新盤市場爆發大混戰，除西北區多個樓盤爭相加推單位外，新界東亦有物業落實大規模推售單位搶客。



●御半山II期累沽183伙 再推10伙周六賣

新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，周二(7月9日)再沽3伙，開盤至今累售183伙，佔可售單位約92%。為回應市場需求，繼昨日加推20伙於本周五發售後，發展商剛再上載新銷售安排，落實於本周六早上11時以先到先得形式限量推售10伙，當中包括4伙開放式、2伙1房及4伙1房連儲物室單位。



●天鑽星期六發售332伙

中國海外發展(00688)的大埔天鑽，剛發出新銷售安排，落實周六(7月13日)起發售332伙，當中148伙屬招標形式銷售。



●大埔朗濤樓書已上網 料本月開售

多個全新盤部署登場，大埔白石角項目朗濤樓書已剛上網。鷹君(00041)執行董事羅俊謙表示，旗下朗濤將於短期內開價及開放示範單位，售價參考同區一手盤，可望月內開售。項目提供723伙，間隔一至四房，主打兩、三房戶，標準戶實用面積約357至2,083方呎。市況方面，樓市長期具需求，下半年樓市預期平穩發展。



他透露，集團已30年未有推出住宅新盤，對上一個項目為半山地利根德閣，仍會研究其他合適物業發展項目。



鷹君地產代理銷售及市務副總經理梁淑儀稱，項目鄰近海濱長廊及單車徑，特設單車停泊位，並引入獨特設計單車。



●OMA OMA原價加推50伙 開放式戶361.4萬起

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，屯門新盤OMA OMA原價加推50伙，平均呎價13,130港元，加推單位最快周內發售。



他表示，是次加推中，入場單位為1B座5樓C室，實用面積254方呎，屬項目首推的開放式戶，售價361.4萬元，亦為推出單位中入場費最低，呎價14,228元。



該盤首批193伙，至今已售出158伙，佔公開發售單位逾8成；另以招標售出9伙，合共沽出167伙，平均成交呎價13,031元，套現約9.4億元。



最高成交價為1,533萬元，單位是1A地下E室，而最高成為呎價為17,850元，單位為同座20樓F室。



對於屯門區有其他新盤推出，他認為屬百花齊放的現象，而OMA OMA的面積較大，樓盤概念亦不同，故不擔心構成競爭。



●柏蔚山新增家具優惠 周六賣6伙

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山5伙修改價單，加幅約1.5至5%，同時亦新增家具優惠，料價錢反映相關優惠。加幅最高為3座15樓B室，實用面積570方呎，價單售價由1,877.2萬至1,970.9萬元，最新呎價為34,577元。該盤亦上載銷售安排，於本周六發售6伙。



●屯門菁雋加推120伙 入場費210.3萬起

屯門菁雋剛推出4號價單，涉及120個單位，扣除最高22%優惠，入場單位為15樓32室，實用面積132方呎，售價210.3萬元，呎價15,932元，而最高售價為681.1萬元，呎價介乎15,302至19,744元。



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