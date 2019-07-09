樓價UPDATES：未補價居屋「銀碼細」獲追捧

不少第二市場居屋呎價低於1萬元，因而吸引買家承接。其中，將軍澳廣明苑近日錄得一宗同類成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●牛頭角得寶花園本月暫錄約3宗二手成交，平均實用呎價約17,826元。屋苑H座中層4室，實用面積約253方呎，為一房間隔，享山景。原業主於6月以480萬連租約放盤，及後租客搬出，最終累減至463萬元易手，實用呎價約18,300元。該盤現約有87個放盤，叫價介乎530萬至898萬元。



●長沙灣宇晴軒2座中層A室兩房戶，實用面積464方呎，享內園景觀，獲買家以860萬元購入，實用呎價18,534元。據了解，原業主於2015年1月以約642萬元買入上址，期內帳面獲利218萬元。該盤本月暫錄約兩宗買賣，平均實用呎價約1.8萬元。



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新界區



●東涌裕東苑B座高層14室一房戶，實用面積429方呎，於自由市場叫價560萬元，經買家連番議價後，終減至540萬元成交，實用呎價12,587元。買家為上車人士，之前四出睇樓覓盤，鍾情屋苑鄰近港鐵站，故決定入市。原業主於2014年以約388萬元購入該單位，現升值152萬元或40%。



●廣明苑廣盈閣高層08室，實用面積634方呎，以三房間隔，座向東北，望開揚公園景。單位於去年6月放盤，累減52萬元後，獲買家於未補價第二市場以628萬元購入，實用呎價9,905元。原業主早於1998年以132萬元入市，單位21年升值3.7倍。



●入市氣氛向好，個別優質單位放盤受追捧。粉嶺碧湖花園5座中層F室，實用面積400方呎，以兩房間隔，座向東南望內園景。單位放盤一星期，原叫價550萬元，速獲同區分支家庭以538萬元承接，實用呎價13,450元。原業主於2010年6月入市，持貨9年帳面獲利371萬元。



●剛性需求殷切，帶動近期屯門區上車盤成交明顯加快。東威閣低層E室，實用面積357方呎，以兩房間隔，開價450萬元，減價5萬元，以445萬元易手，實用呎價12,465元。買家為上車人士，有感樓市回暖，入市信心增加，同時見上址涉額不高，議價後即決定入市。



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