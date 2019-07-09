夜市UPDATES：警惕鮑威爾！道指挫百點　港夜期高水

環球股市受累美國減息半厘預期急降溫，加上聯儲局主席鮑威爾將在周三(7月10日)出席國會聽證會，並會就貨幣政策發表講話，投資者入市態度審慎，美股連續第3個交易日下跌。道指目前報26,703點，跌102點或0.38%；標指報2,969點，跌6點或0.21%；納指一度轉升，目前報8,097點，跌1點或0.01%。



港股連跌5日後，目前期指夜市向好，報28,172點，升69點，高水56點。歐洲股市普遍下跌，英股跌0.34%；德股跌1.1%；法股跌0.43%。



市場焦點依然落在聯儲局7月31日議息會議，預期減息機會仍達100%，惟減息0.25厘的概率高達98.5%，意味着減息0.5厘已壽終正寢，反映利率預期之一的美國10年期國債孳息率攀升至2.064厘，佐證市場預期。



聯儲局主席鮑威爾周二(9日)率先露面，惟沒有提及貨幣政策，令市場焦點集中在周三的國會聽證會。這也是他進入7月議息會議前「緘默期」的最後講話，投資者警惕他趁機粉碎市場期待，觸發資金流出風險資產。



另外，周二發表講話的聯儲局官員還包括副主席克拉里達、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德、亞特蘭大聯儲銀行行長拉斐爾等。市場或許能在他們身上找到端倪。





【21:34】觀望聯儲局主席鮑威爾到眾議院作證，美股開市早段續軟，道指跌128點，至26,677點；納指跌37點，至8,061點；標指跌9點，至2,966點。



百事公司第二季扣除部分項目後每股盈利1.54美元，收入增2.2%至164.4億美元，齊勝預期，股價早段升0.11%至132.71美元。



瑞信將相片分享軟件Snap目標價由15美元上調至18美元，認為該公司仍有大量增加廣告的空間。Snap股價早段升2.52%至15.22美元。

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