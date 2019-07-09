借Instagram迅速崛起　婚紗訂製平台Anomalie完成逾億元融資

美國的婚紗零售市場規模高達360億美元(約2,808億港元)，但全美最大緍紗連鎖店集團，以實體店為主的「大衛的新娘」(David's Bridal)，卻於去年年底申請破產保護令。



另一方面，網上訂製婚紗創業公司Anomalie則乘勢崛起。得益於新人在Instagram的分享推波助瀾，去年有13%的美國新娘，即約27.5萬人都在Anomalie開設帳戶。該公司最近就宣布總額1,360萬美元(約1.06億港元)的A輪融資，由風投基金Goodwater Capital領投。據了解，這家初創企業將利用最新的融資去招聘更多工程師，強化平台的設計及婚紗的產量。



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