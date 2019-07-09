經合組織「兩個數」　警告別低估經濟風險

外國傳媒報道，經合組織(OECD)首席經濟學家布恩(Laurence Boone)警告，在貿易戰持續升級及企業減少投資下，全球貿易確實極度令人憂慮。



她說：「我過往到目前，相信未來都會非常、非常擔心貿易形勢！讓我給你兩個數字：第一個是兩年前，即2017年，全球貿易是增長5.5%，目前是增長近2%，歐洲一些地區已接近零增長。」



她指出，擔憂的原因是每一個國家的企業，涉及到出口的職位就超過1/3！換言之，出口不振是影響着每個國家逾1/3職位。



她說：「第二個數字是有關投資。在2017年，全球投資是增長逾3.5%，目前增長低於1.7%。須知道投資反映潛在職位增長，即目前可預示將會創造到的新職位會驟減！」



若將兩個數字加起來，就是一方面現有職位被削減，另一方面新增職位又減，預示着人們的生活水準難以提高。



經合組織擁有36個成員國，在5月就表示，中美貿易戰將削弱2021至2022年經濟增長達0.7個百分點；2019年經濟增長料3.2%，2020年則是3.4%。不過，布恩目前警告，除了中美，伊朗及英國帶來的風險日增，正在威脅着全球經濟增長，可謂今日不知明天事。

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