被美禁制後首次！華為擬借15億美元　無外資行參與

美國著名財經媒體彭博引述消息人士透露，華為計劃從幾家中資銀行獲得15億美元等額貸款。這將是該公司5月遭美國政府限制其與關鍵供應商往來後，首筆大額債務融資。



彭博數據顯示，這也是有紀錄以來，華為首次在沒有一家外資銀行幫助的情況下，進入離岸銀團貸款市場。消息人士稱，華為即將傾妥這筆港元計價貸款，但尚未簽署最終協議，細節仍可能有改動。



消息稱，該貸款5年期部分定價為香港銀行同業拆息加1.3厘，7年期部分為拆息加1.6厘。5年期定價高於去年9月一筆期限相同的貸款工具。



彭博行業研究駐香港分析師Cindy Lam稱，由於美國針對華為的禁令仍有諸多不確定性，一些外資行可能避免向華為提供新貸款，同時，如果華為可以從中資銀行借到資金，也不需求助外資銀行。



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