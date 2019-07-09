財經評論：中美日韓齊爭戰　科技當災累經濟

正當市場憂慮中美科技戰升級之際，日韓近期也因二次大戰賠償問題起爭執，上周起正式挑起貿易戰。倘若這四個科技大國爭端持續，全球科技供應鏈必然受創，拖累疲憊不堪的世界經濟雪上加霜。



自上周四(7月4日)起，日本加強限制三項半導體原料出口至南韓，並考慮在8月將行動升級，把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。一旦實行，從日本出口到南韓的產品過程將變得複雜且緩慢，動輒拖延90天才放行。就此，南韓科技巨企坦言，由於技術更新速度快，原料庫存一般只夠一個月、最長不多於三個月，而南韓高度倚賴日本供貨。換言之，日本這樣做，明顯是針對南韓科技業，特別是新興螢幕技術OLED面板，它能使顯示效果更細緻，連蘋果公司也有意在明年全面使用，重要程度可想而知。



須知道南韓目前是全球最大半導體生產國，各世界品牌都倚賴其製造的零件，一旦供貨出現問題，全球科技產品更新將會受阻。值得注意的是，由於環球供應鏈分工極為精細，霎時間是不能尋找另一家供應商，因縱使產品做法一樣，但零件間的磨合總有差異，可謂是供應鏈的微妙之處，同時成為日本迫使南韓就範的「王牌」。



正當日韓不和的同時，近日有消息指，包括Alphabet、亞馬遜、微軟、戴爾，以及惠普在內的美國5大科技巨頭，均有意將部分生產線遷出中國，轉至東南亞，並且最快本月底落實，被美國媒體形容為中美「科技冷戰」新一頁。這行徑無疑是與美國總統特朗普仍可能對中國餘下逾3,000億美元進口貨品加徵關稅有關，不但反映中美貿易談判前路崎嶇，同時預示全球科技產業鏈醞釀巨變。



回看自2007年蘋果公司iPhone面世後，雖然全球經歷2008年金融海嘯，但智能手機開始普及，劃時代的產品刺激需求甚殷，每年皆掀起換機潮，加上其他智能及周邊產品魚貫登場，帶起了全球經濟，成為過去十多年復甦的主力。



目前科技大國互鬥，日韓中美各有盤算，就算最終問題表面上得到解決，受壓的一方也必定謀求強化自身的弱點，以免再因過度倚賴而被迫就範。在互信受損下，各國科技產業暗戰或明戰不能避免。由於彼此優勢難以徹底互補，絕對會影響科技產品更新速度，消費者需求必然減弱，在環環相扣下，經濟發展一定受創，尤其如今世界經濟停滯不前，極需要推出創新產品刺激需求，惟形勢告知機會甚微，前景實難看俏。

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