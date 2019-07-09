IBM專利將手錶、手機及平板「一體化」

外媒報道，萬國商業機器(IBM)獲批一項非常特殊的設計專利，有關專利能透過三重摺疊技術，實現智能手錶、智能手機和智能平板合為一體。



報道指，這項專利名為「可改變顯示尺寸的電子設備」，外國科技媒體基於專利中的插圖描劃了該專利的3D渲染圖。



該設計的特點是在主屏幕下方存儲了7個輔助屏幕。這些屏幕可以獨立地從外殼中取出。錶殼提供四個隔間空間，每個隔間最多包含兩個屏幕，使用時可以輕鬆地將額外的屏幕滑出外殼。當使用四個屏幕時，設備將自動從智能手錶模式切換到智能手機模式。



當所有8個屏幕都展開時，手機會切換到平板電腦模式，需要用雙手操作。顯示接縫很小。不過，專利說明中不清楚是如何展開。



在專利說明中提及每個屏幕塊的尺寸。每個屏幕的尺寸為2x3吋，也就是說在手機模式下會帶來4x6吋的屏幕面積，而平板模式下可以達到8x12吋的面積。



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