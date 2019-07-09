全球經貿戰：特朗普威脅又如何？墨國輸美汽車大增

外國傳媒報道，雖然美國總統特朗普在6月初威脅要將所有墨西哥進口貨品徵收關稅，但並無嚇怕汽車企業在墨西哥的出貨量。



按照墨西哥公布的最新數據顯示，今年首6個月由該國運往美國的汽車高達137萬輛，按年大增16.3%，高於2018年同期的按年增長13%，意味着2019年全年有機會再創紀錄新高，2018年全年輸往美國的汽車總數為260萬輛。



單計6月，輸往美國的汽車接近25萬輛，按年升9.2%，意味着汽車企業並未因特朗普的關稅威脅而卻步。



德國車廠寶馬(BMW)表示，雖然特朗普在6月初威脅徵收關稅，但該公司生產網絡靈活，而且看不到有理由要改變生產計劃。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/