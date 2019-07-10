南岸集團預警虧損大增　酒店減值47億

南岸集團(前稱十三集團)(00577)周二(9日)晚發盈警，預期於截至今年3月底止年度之財務報表中，對酒店分部項下之資產帳面值作出約47億元減值，將令該公司截至今年3月底止全年虧損，較對上一年度錄得之虧損大幅上升。



該公司早前宣布，由於核數師需要更多時間評估公司旗下酒店項目價值等財務資料，故未能按照上市規則規定於6月底前刊發截至今年3月底止年度經審核末期業績。根據南岸最新的通告指出，公司去年度之業績尚在審定中，可能須作調整並交公司核數師、審核委員會及董事會作進一步審閱，會盡快向外公布，公司股份將繼續停牌。



事實上，南岸已經連續5年半錄得虧損，期間累計虧損高逾23億元。當中，截至去年9月底止半年的股東應佔虧損，更按年激增逾18.2倍至4.42億元。於去年9月底，公司總借款約41.12億元，其中約40.89億元須於1年內償還，流動負債超出流動資產約38.65億元。



值得留意是，南岸尋求注資的洽談限期已八度延長。該公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。該諒解備忘錄原於4月4日屆滿，惟公司其後8度延期至7月12日或各訂約方協定的較後日期。



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