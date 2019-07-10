官媒點名轟洗米華網絡賭博平台　太陽城股價曾冧三成

內地官媒《經濟參考報》報道，綽號「洗米華」的周焯華所控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網絡賭博平台，其業務經營4年多，已滲透至中國多個省份，而且規模和參與賭博人數持續擴大，估計每年來自內地的賭注額逾萬億元人民幣(下同)，相當於去年中國彩票總收入近兩倍，其每年盈利更高達數百億元。



報道引述專家的評論，指該平台猶如中國網絡賭博的「最大罌粟花」，危害社會經濟秩序和金融安全，應當引起監管部門高度重視。



受負面消息影響，周焯華旗下上市公司太陽城集團控股(01383)股價昨(7月9日)曾重挫27.86%，收市仍跌近兩成報1.47港元；太陽國際(08029)亦跌2.78%，收報0.35港元。



該報道指，相關賭場和網絡服務器設在中國境外，中國賭客借助現場直播賭場的視頻而下注，即時知道輸贏。太陽城網絡賭博平台專門成立了中國內地賭資結算部門，通過無數個境內銀行卡匯集資金和結算，再通過地下錢莊將大部分盈利流向境外，每年涉及金額數百億元。



太陽城集團控股執行董事盧啟邦回覆記者查詢時表示，對有關報道不予置評，但稱公司的貴賓廳業務沒有涉及網上賭場。



太陽城集團旗下太陽城博彩中介一人有限公司發聲明稱，公司強烈譴責相關報道，指其內容及數據多為主觀臆測，嚴重損害企業聲譽。



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