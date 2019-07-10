東方日報B2：二手樓月內轉旺　東涌交投飆兩倍

中美貿易戰緩和，加上預期未來市場息口趨跌，帶動本港住宅買家加快入市。東涌7月份暫錄約10宗二手買賣成交，較上月同期急增逾兩倍，而將軍澳區同期交投量，亦漲達70%。不過，個別地區受新盤影響，成交量向下，荃灣錄多達55%跌幅。有市場人士預期，下半年環球經濟轉差，樓市走勢將會向下。



記者統計7月份全港7個主要住宅區二手交投量，截至周二(9日)止，4個地區都較6月同期上升，例如東涌明顯較上月的3宗買賣為多，而本月至今成交量已增加7宗。中原陳旭明解釋，該區6月初交投淡靜，直至近日市場沒有大型新盤推出，準買家又覺得市場平貨實在不多，故開始出動搵盤，令成交量上升。他續稱，由於業主叫價未見大幅回軟，樓價亦未有回落，預計全月該區成交量可達約30至40宗。



至於月前有新盤推售的將軍澳區，向隅買家快速回流二手市場。該公司伍錦基表示，區內二手屋苑暫錄約51宗買賣。據了解，6月同期只有約30宗。當中，蔚藍灣畔剛連錄大額個案，香港置業劉浩勤透露，該盤3座高層套三房戶，上月初叫價調低至1,380萬元後，日前以零議價沽出，以實用面積735方呎計，呎價18,776元。



另一個本月二手成交量顯升的青衣區，期間買賣佔近一半為大單位。中原梁岳宏指，環球局勢回穩，不少準買家加快入市，尤其是換樓客。該區7月暫錄至少14宗成交，部分成交金額逾千萬元，比上月同期約10宗，多出約40%。



而該區灝景灣本月錄4宗成交，為全區最多，當中不乏高價。該行朱偉雄透露，項目2座中層C室，實用面積666方呎，套三房間隔，享內園及海景，獲用家以1,280萬元承接，呎價19,219元，屬同類新高。



不過，個別地區二手市場交投反而轉跌。美聯鍾家豪表示，荃灣本月暫錄約9宗成交，較6月同期約20宗明顯大減五成半。交投減少主因，是業主提供的議價幅度不及外區，加上買家憧憬同區有全新盤推出，紛紛放慢入市步伐。



而元朗區二手氣氛亦向下。中原王勤學指出，屯門區新盤以低於200萬元推售，吸走細價客源，令元朗區本月僅錄約17宗買賣，與6月錄約21宗相比，少約19%。據了解，即使區內過往最受追捧的樓價約300餘萬至400餘萬元單幢樓，7月至今亦僅錄約2宗成交。



此外，同區世宙則錄理想價個案。美聯馮根明透露，屋苑5座一個連天台兩房單位，實用面積429方呎，放盤約半年，獲投資者以720萬元購入，呎價16,783元。呎價料屬項目新指標。



而新界東樓市亦較差，世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山暫錄約16宗住宅成交，較上月同期19宗，按月少約15.8%。但他補充，近日準買家睇樓活動不俗，出現「由朝睇到晚」，只是業主叫價硬淨，令成交膠着。



對於部分地區二手成交量顯著上升。資深投資者吳龍飛認為，香港住屋需求強勁，尤其是中細價物業，向來都有相當交投量，但受到早前多個利淡因素影響，令成交曾出現明顯的放緩。但近日有關因素消除，購買力開始釋放，以至成交量即時增多。但他預期10月份樓價就會向下。



仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平則稱，本港住宅市場雖於上半年轉佳，但仍看淡中短期樓市走勢。他指，因為環球經濟放緩，抵銷可能減息帶來的利好因素，影響置業意欲，加上下半年有大量新盤推出，估計全年樓價有機會跌最多5%。



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