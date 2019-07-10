【名家筆陣】何濼生：經濟結構演變有因可循

上世紀60年代中國的經濟仍是以農業為主。當時有中國以農立國的說法。農業佔國民總產值近四成。工業生產加農業共佔約七成半。服務業只佔約四分之一。1978年底中國公布改革開放新政時，服務業仍只佔約四分之一。



但是，改革開放為中國帶來翻天覆地的變化。30年後，2008年製造業佔比升至47.5%，服務業佔比升至41.82%，農業佔比卻跌至10.73%。再過十年即2018年，服務業佔比已大大超越製造業，兩者GDP佔比分別為52.2%和40.7%；而農業佔比更跌至僅得7.2%。



這些趨勢，其實非常典型。但何以經濟發展都會造成服務業在GDP的份額上升？工業和農業份額下跌又是不是問題？美國的農作業及相關行業在2017年佔GDP的份額為5.4%。製造業的份額則約為12%，比上世紀5、60年代的逾25%下跌了很多。香港就更為極端，服務業佔GDP逾九成，製造業佔1.1%，漁農業連同礦業更是僅佔GDP0.1%。



要注意的是，不少國家只分第一、第二和第三產業，諸如建造和公共事業納入第二產業。其實，舉世而言，製造業佔全球總產值亦長期下跌，2000年份額逾17%，今天則約為15.5%。



經濟結構隨發展改變，最關鍵的原因是人類在物質上的需求其實都有限。吃的穿的用的，都並非毫無止境。窮國要擔心溫飽，消費者在食物上的支出佔收入很高的百分比。但隨經濟成長，食物支出佔收入的比例下降；經濟再進一步成長，對製造業的產品也滿足了，更高層次的消費就是服務。由於對服務的需求往往涉及心理上的滿足，消費可說沒有上限。這樣的例子很多。有錢人會需要高級會所、私人銀行、頂級餐廳、風水先生，及法律顧問。



製造業和農業的生產力過去增加了很多。生產力的增加往往限制了產品價格的升幅。



就以手機為例，今天花上數千元的手機功能都遠遠高於十年前雙倍價錢的手機。相反，迎合高消費者的服務業不愁以高價作「招徠」。



據經濟學學者黃有光教授的分析，有所謂「Diamond Goods」的產品，愈高價愈代表身份高尚，有錢人不會吝嗇花費。迎合高消費者的服務業，像頭等機艙、總統套房、高級旅行團，都屬這類。服務收費可以「無譜」。相反，農產品或製成品的價格都「有譜」。這些都是經濟成長會跟上升的服務業份額相伴而行。



大家須留意，儘管中國漁農業或製造業佔GDP的份額不斷下跌，它們的產量其實都不斷上升。中國基於食物安全(food security)戰略考慮，堅持一定比例的糧食要由本國生產，即使要補貼農民亦在所不惜。同時，儘管在美國漁農業和製造業佔GDP的份額不斷下跌，美國今天仍是全球農產品出口最多的國家。這個現象反映了產品市場價格長期低下，服務業價格（包括租金、醫療、律師、各種個人服務和專業服務等）長期跑贏通脹。



何濼生

珠海學院商學院院長

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm