李秀恒：新勢力崛起　銀行業須謀變

剛剛過去的六月，無論本港及國際局勢都出現不小的動盪，真可謂是「風高浪急」。金融市場亦是如此，月初先有美中貿易談判陷入僵局，導致全球股市出現大幅波動；月中再有聯儲局議息及特朗普與聯儲局主席鮑威爾不咬弦，股市陰霾不散；到了月底，又因G20峰會「習特會」氣氛良好，市場再次憧憬中美將達成貿易協議，股市出現反彈。



不過，上月最矚目的財經消息，應算Facebook宣布推出專屬虛擬貨幣「Libra」。Facebook於六月中表示，將在2020年推出「Libra」項目，並預計項目未來可能為全球超過十億沒有實體銀行戶口的人，提供網上交易平台及金融服務；另外有消息指，高盛、摩根大通亦正着手研究推出自家的虛擬貨幣。



由此可見，虛擬貨幣和虛擬銀行等電子經營模式，正逐漸成為銀行業未來發展的趨勢，勢必對傳統銀行業造成衝擊，迫使老牌銀行作出改革。至於香港，金管局今年開始先後發出8個虛擬銀行牌照，市傳獲發牌照的機構最快將於下月便會陸續推出服務。面對來勢洶洶的虛擬銀行挑戰，滙豐、中銀和渣打本地大行率先出招，宣布將於八月取消多種戶口的低額結存服務費，預料其他中小型銀行亦會相繼跟隨。



筆者認為，不同的時代都會出現不同的科技進步，這些進步又會改變原有的生活和商業運作模式，進一步改善和方便人們的生活。事實上，作為國際金融中心的香港，近年在電子支付和金融科技應用方面，不但落後於歐美國家，甚至不及內地發展迅速。在政府未發出虛擬銀行牌照前，銀行界一直未能對取消低額結存服務費達成共識，令到小額存戶的存款不斷被服務費蠶食。現在各大銀行為了「留客」紛紛取消服務費，也是因為新競爭者迫使他們不得不改革，這對於廣大民眾來說，未嘗不是一件好事。



此外，渣打和中銀亦有與其他集團合作，得到虛擬銀行經營牌照；至於未加入的滙豐，相信未來也會增加科研及網上業務方面的投入。預料未來幾年，本地傳統銀行在與虛擬銀行的競爭中，會推出更多惠及市民的服務措施，令市民獲得更貼心的服務。但是有一點需要注意，目前仍有很多長者對網上銀行、電子貨幣等新科技有抗拒感，覺得這些東西很深奧，怕自己會愈弄愈糟而不敢接觸。



所以，銀行界在改革升級服務的同時，亦要顧及此類長者的需要，避免出現像內地般因電子支付盛行而衍生出大批「電子難民」（手持現金卻買不到東西）的情況。



李秀恒

香港經貿商會會長

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