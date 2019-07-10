古勝：吉汽盈警現吸納機會

港股持續整固，恒指回試28,000點水平。藍籌股吉利汽車(00175)發盈警，股價下試11元水平支持。老實講，吉汽上半年業績差的因素早已反映在估值上，股價後向睇的是下半年的銷售前景，而唔係取決於過去數據。



據吉汽的中期盈警所指，預計上半年的淨利潤同比跌幅約四成，主要係銷售低於預期，以及內地汽車市場整體銷售氣氛疲弱，公司已主動降低經銷商庫存量，應對行業下行，減輕經銷商的壓力，並已將今年的銷售目標由151萬輛下調至136萬輛。



行業景氣有好有淡，本是平常事。睇番吉汽股價，由前年尾高位接近30元，跌至今年年頭低位僅10.08元，再反彈上4月高位19.14元，是在試圖對次季銷售表現改善抱有希望，惜5月傳來中美貿易戰升級，股價再展跌勢，如今又回落至11元，正正反映了第2季的銷售表現利淡。



股價既已回到年初的起步點，如今應該是趁低吸納還是追沽？關鍵當然係睇下半年的銷售前景。老實講，論需求面，唔見得會有好大的改善，只是上半年庫存普遍已作清理，今個「金九銀十」適逢建國七十周年，會否有大型推銷活動刺激消費，值得注視，這亦為眼前調整浪，埋下趁低收集博季尾收成的誘因。走勢上，今浪其股價跌到落10至11元水平若現承接，可小注吸納博見雙底回升，目標睇15元，穿9.5元止蝕。



講到盈警，建滔孖寶──建滔集團(00148)及建滔積層板(01888)齊齊發出盈警，主要是去年比較基數高，以及今年產品銷售單價下跌。建滔股價周二已破底而下，而建滔積層板則下試6.1元水平支持位，去年10月低位在5.6元。不過，呢兩隻股如今面對的只是行業正常的周期表現，若然大家睇好未來幾年的汽車及5G產業的發展，待股價回穩，中長線值得留意收集機會。



話說回來，鑑於上半年的經濟氣氛轉差，有心理準備季內會陸續有企業發盈警。可謹記在股價啟示上，盈警是過去式，投資決定是要取決於銷售前景，不妨多留意管理層對銷售展望的分析，爭取將盈警變作機會。



之前提過的小米集團(01810)，喺上市期屆滿一年，憂慮會有大量平貨推冧股價之下，周二股價一度低見9.27元，惟之後收復失地，重上9.5元樓上。到底啲解禁股份會唔會沽貨，其實都冇得估，皆因呢啲位成本好低，只係贏多贏少的問題，點都係贏住錢走人。之不過，若然預咗年內會有北水南來，照計唔係冇多坐一會的理由，博賺多啲。無論點都好，炒呢類新股企業股票，冇息收，冇底睇，政策風險高，同炒傳統股份根本係兩個唔同章法，投資者最緊要清楚目標，同到價就要嚴守紀律。



東方產經專欄作者 古勝



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