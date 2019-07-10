黃國英：成交陰乾 退避三舍

星期一裂口低開急跌一段之後，恒指開始轉為以反覆陰乾的模式逐步向下移。這種走勢是自己操作手法的死門，因為方向是吼位買，卻不會在下跌途中硬接，通常等短期反彈出現後才追，可是每次彈完都再跌過，於是陷入不斷買完又斬的循環。



市況其實是個別發展，市底比指數顯示為好，美股尤其明顯。不想追沽，博反攻又怕重複陷入泥沼，最好的應對策略，是暫時大幅縮減短炒的操作，等趨勢較為明顯才算。還是繼續硬拚的話，恐怕只會磨滅鬥志及彈藥。



至於核心持倉就繼續持有，減少短炒，沒有額外的消耗，捱打空間就自然比較大。不必要每個浪都要走位精絕去到盡，不用槓桿，以正常注碼持貨，就算短線調整期間稍為失利，也是十分合理而可以承受的痛。



操盤其中一個令人沮喪的地方，是努力未必會有回報，甚至愈窮愈見鬼，形成惡性循環。明知這段時間交投偏少，容易飄上飄落，香港衍生工具又特別多，經常出現拉牛上樹或者逐格陰乾，這些請君入甕的形態。在失去節奏的日子，退避三舍往往會比較好。



短炒當然會用到槓桿操作，令到人極之敏感，當手風欠順籌碼不夠，就容易太過緊張，將每一段的上落都放大。暫時未能判斷下一段的方向，又不見得有特別催化劑值得期待，離場代價不高，何況急也急不來，倒不如將心力放在發掘潛在入市目標上更好。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，本欄每周三刊出)



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