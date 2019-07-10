沈振盈：缺乏資金　港股沽壓大

經過上星期的反彈後，港股出現弱勢，恒生指數連跌兩日，跌幅約600點。上周五美國公布的就業數據，顯示就業市場仍然強勁，令減息的預期降溫。由於6月份的反彈浪，其中的一個理由是炒美國在7月減息，而且有些預期是減半厘。但出了此數字之後，7月減息的希望有可能告吹，市場自然會作出回吐。



上周在G20「習特會」後，市場只得數百點的短暫上升，皆因結果早已被反映。而且，雙方的分歧仍大，很難在短時間內有達成協議的可能。而在技術上，29,000點關口的阻力不輕，加上市場缺乏資金，成交萎縮，大市又如何能再向上突破？



港股相對A股及美股疲弱，主要是港股有本身的因素。拆息高企始終令投資者有戒心，最大的隱憂是擔心資金正在外流。近期成交已縮至六、七百億元，缺乏動力。除此之外，多間上市公司相繼發出盈警，這跟經濟數據所反映的狀況脗合。故此，大行亦陸續調低個別公司的目標價及評級。若以技術分析角度，恒指阻力位已下移到28,600水平，向下目標為250天平均線(27,606點)。



同樣地，美股亦即將步入業績公布期，在貿易戰的衝擊下，美股的業績估計會令投資者失望，預期道指短期應該有下調的壓力。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。