袁沛儀：加元勢強　料上試1.289

加拿大央行周三晚上議息，參考零售銷售增長及企業信心均見回升，工資維持穩定增長，料保持目前利率不變，貨幣政策不及外圍寬鬆下，料加元走強。另外，油價在求過於供的前提下應上試63美元，支持加元跑贏其他商品貨幣，估計美元兌加元下試1.2890。



美股再創新高，不過聯儲局減息步伐或沒有市場預期般快，料上升空間有限，加上長息繼續下行，投資者轉向風險資產機會微，估計對避險貨幣有支持，料限制美元兌日圓於108至109.50上落，美元兌瑞郎於0.9850至1算整固。



美國廣義貨幣增長及樓價增長雖然回落，但幅度較細，料減息步伐沒有必要如市場預期般快，估計美元上試97.8。相對地，料歐系貨幣上行空間有限；歐元區近期公布的數據好壞參半，其中通脹回落，料歐洲央行貨幣政策漸趨寬鬆；歐元技術上保持中性，料短線在1.1140與1.1290區間上落。英鎊亦然，料在1.2440與1.2630區間整固。



澳洲及新西蘭基本面無明顯改善，料上行空間有限；技術上澳元及紐元均貼近保力加通道頂部，料分別下試0.69及0.6580。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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