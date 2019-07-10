姚遷：A股關鍵區間不容有失

7月8日的大跌突如其來，A股退守2,900點關口。這場令人猝不及防的大跌，令A股投資者情緒再次遭到打壓。即使不少理性分析強調A股向下的空間有限，但在悲觀情緒瀰漫之下，「出逃者」仍眾。



市場認為暴跌是因為三大利空因素引起：包括美國6月超預期的非農就業數據令減息機會下降、科創板新股齊發為A股「抽血」、白馬股抱團鬆動引發了大家擔心等。



其實自7月初以來，A股的攻勢已較弱，原因是機構調倉和個人戶口減倉，不過大藍籌股並未出現系統性的高估，股市短期內出現大調整的可能性仍然較小。作為行情主線的藍籌股仍然具有一定的吸引力，增量配置資金會因它們的調整而逐步增配完成接力，存量資金的調倉又導致行情從局部開始橫向和縱向擴散。



相信市場短期內上有阻力，下有支持，加上科創板推出的影響，A股或以窄幅波動為主。而隨着中報(中期業績報告期)的臨近，以及市場資金偏好的轉變，投資者策略上宜堅持價值投資的理念，配置上偏重於估值低、現金流充沛、業績有較高確定性的目標股。



近日A股行情雖不理想，但投資者也毋須過分看淡，目前可重點觀察指數在兩個點位能否見到有效支持，其一是由6月19日這一波上升趨勢所形成的跳空缺口，其二是A股120日平均線所處的位置，兩點所處的指數大約在2,890至2,930點區間。這一區間不僅是近兩個月指數運行時間的箱形上沿，也是6月份指數反彈行情的起點，只要這裏沒有完全失守，那A股在技術上還是處於良性調整的形態。



而接下來的發展，也有一些可能的利好因素出現，本周有CPI和社融等重要數據公布，估計這些數據超出市場預期的概率大，尤其是社會融資經過了5月份的回落，7月出現大規模回升的概率很大，一旦這些利好消息落地，至少能夠有效緩解目前極為低落的市場情緒，甚至推動指數出現反彈，所以現在的市場情況也並非毫無希望的。



在行業配置上，我們繼續推薦消費和金融為底倉，以中報潛在超預期和科創板映射下部分A股成長股龍頭尋求彈性，近期建議重點關注地產竣工產業鏈上的相關行業，包括物業、家電、家居、裝修和建材等等。



如果更樂觀的看，牛市往往會產生主導的產業，主導產業要符合時代背景、業績和估值雙升，這次應該聚焦在科技行業。從風格輪動的周期看，未來兩年成長股勝出的機會更大，科技行業龍頭公司佔優的特徵有望持續。科技股和券商的盈利向上的彈性更大，是進攻型的品種，而消費白馬股和製造業龍頭等核心資產的業績穩定，仍可作為大家基本的配置。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)



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