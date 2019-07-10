美股收市：道指跌22點　觀望鮑威爾講話

聯儲局主席鮑威爾將在周三(7月10日)出席國會聽證會，並會就貨幣政策發表講話，投資者入市態度審慎，美股收市個別發展。道指收報26,783點，跌22點或0.08%，連挫3日；標指收報2,979點，升3點或0.12%；納指收報8,141點，升43點或0.54%。



聯儲局主席鮑威爾周二率先露面，惟沒有提及貨幣政策，令市場焦點集中在周三的國會聽證會。這也是他進入7月議息會議前「緘默期」的最後講話，投資者關注他會否為減息提供更多線索。



市場焦點依然落在聯儲局7月31日議息會議，根據利率期貨，投資者預期本月減息0.25厘的機會率已達到98.5%。



個股方面，百事公司第二季扣除部分項目後每股盈利1.54美元，收入增2.2%至164.4億美元，齊勝預期，股價收市跌0.62%。



瑞信將相片分享軟件Snap目標價由15美元上調至18美元，認為該公司仍有大量增加廣告的空間。Snap股價全日升0.73%。



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