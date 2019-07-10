全球經貿戰：利豐警告中國工廠面臨存亡危機

利豐行政總裁馮裕鈞接受外電訪問時表示，中美貿易局勢緊張，由於擔心美國零售商的產能將加快遷出中國，中國的工廠正變得「緊張和絕望」，料將有更多工廠倒閉。



美國總統特朗普威脅對全部中國貨品加徵關稅，馮氏透露，公司的美國客戶正在敦促公司將產能轉移至中國以外，因大部分公司在中國的產能佔比很大，但利潤微薄，如要將最大產能來源地的價格提高25%，不排除貿易戰將導致客戶停止投資。



不過，他認為中國工廠的訂單愈來愈少，令他們不得不降價，這為歐洲和日本的消費品牌創造機會，因此公司建議非美國客戶可利用中國成熟的供應鏈和更低的成本，抓住發展機會。



利豐在亞洲為美國零售巨頭沃爾瑪、運動用品公司Nike等全球最大的零售商設計、採購和運輸消費品。2015年，該公司的中國採購量佔比為59%，今年則首次降至不到一半。



雖然美國和中國已恢復貿易談判，但愈來愈多的迹象表明，長期依賴中國作為世界工廠的全球供應鏈正在發生永久性的改變。晶片製造商英特爾已經表示正在評估其全球供應鏈，據悉包括蘋果公司(Apple Inc.)和亞馬遜在內的其他企業亦如是。



分析指出，因應中國工廠受到貿易戰影響，廠商陸續將產能搬至亞洲其他地方，但仍未有一個國家的規模足以完全取代中國的製造能力。

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