【市前重點睇】美匯指數企97.4　港匯曾失7.81關

●市場聚焦美國聯儲局主席鮑威爾周三(10日)出席國會聽證會，美匯指數企97.48；離岸人民幣(CNH)低見6.8961；港匯一度跌穿7.81關，最新報7.807；圓匯反覆企108.9；歐元見1.1204；英鎊低企1.2461。金價徘徊於1,395美元。布油見64.16美元，紐油曾觸及59美元。道指期貨下跌。



●外媒引述美國政府官員發出的一份電郵稱，美國貿易代表萊特希澤和美國財長姆紐欽，於周二(9日)與中國國務院副總理劉鶴及商務部長鍾山通過電話進行了交流。



●道指收報26,783點，跌22點或0.08%，連挫3日；標指收報2,979點，升3點或0.12%；納指收報8,141點，升43點或0.54%。 https://bit.ly/2Jp8KOc



●港股ADR指數收報28,218點，升101點。



●美國10年期國債孳息率升1.73點子，報2.0648厘。



●高盛美股首席分析師David Kostin警告，即使未來聯儲局減息，相信其對股市的利好作用十分輕微，預期今年底標指目標是3,000點，僅較上周所創的歷史新高多不到1%。



●根據紐約聯儲銀行6月份的可能性模型，美國未來1年陷入經濟衰退的可能性升至32.9%，為自2009年以來首次。



●白宮經濟顧問庫德洛稱，暫時不考慮撤換聯儲局主席鮑威爾。



●紐約期油收報每桶57.83美元，升0.17美元或0.29%。布蘭特期油收報每桶64.16美元，升5美仙或0.08%。



●紐約期金收報每安士1,400.5美元，升50美仙或0.04%。



●德國DAX指數收報12,436點，跌106點或0.85%；英國富時100指數收報7,536點，跌12點或0.17%；法國CAC指數收報5,572點，跌17點或0.31%。 https://bit.ly/2G4GKgz



●墨西哥財長Carlos Urzua突然宣布辭職，稱存在利益衝突且和政府有政策分歧。墨西哥披索急挫逾2%。



●三星電子否認關於公司計劃最早在本月削減NAND存儲晶片產量的報道。



●即月恒生指數夜期收報28,241點，升138點，高水125點，成交19,252張。



●被美禁制後首次！傳華為計劃從幾家中資銀行獲得15億美元等額貸款。



●南岸集團預警虧損大增，酒店減值47億。 https://bit.ly/2xG3M9c



●官媒點名轟洗米華網絡賭博平台，太陽城股價曾冧三成。 https://bit.ly/2Y2xrbu



●貿戰緩和即撲入市！呢個區樓市交投飆兩倍。 https://bit.ly/2LMh2kA



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