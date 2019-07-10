【股民熱話】經濟禍不單行　港股升浪「壽終正寢」？

港股開始進入「抖暑」狀態，成交淡靜。一來有大型新股招股，短期鎖死咗市場一批可觀的資金；二來香港經濟禍不單行，先是中美貿易摩擦搞咗成年都仲係拖拖拉拉，未能見到一紙協議，繼而係6月以來香港社會動盪不安，進一步打擊投資和消費信心。內外交煎，再不設法扭轉頹勢，只怕香港經濟會步向衰退，則港股由6月初展開的升浪，可能經已「壽終正寢」，並再次向下尋底，大家要繫緊安全帶！



去年第4季及今年首季，香港的本地生產總值(GDP)按年增長連續兩季放緩，其中今年首季GDP增長更創10年新低。由於去年次季香港的GDP增長達3.5%，不排除在基數效應下，加上今年次季中美貿易升級，香港的貿易和物流的表現料將持續轉差，從而令GDP增長再一季錄得倒退，投資者宜密切留意八月初政府公布的數據，相信屆時政府將向下修訂全年經濟增長預測。



私人消費佔香港本地生產總值的最大比重(2018年的佔比高達68.3%)。本來旅遊業營運環境穩定，有助抵銷貿易及固定資本形成等投資領域倒退的影響。偏偏6月香港唔知行咗咩衰運，社會持續動盪，難免會對零售及旅遊造成衝擊。



據《東網》引述大學進行今年第2季兩岸及港澳消費信心指數的調查顯示，六大類別包括購買房屋、投資股票及物價狀況均處於「信心不足」的水平，而整體指數更按年急跌一成，創5年新低，主要反映來自香港市民對經濟發展和購買房屋的信心不足，而香港人對未來3個月經濟發展的狀況頗為擔憂。



股市表現一般反映未來6至9個月的經濟情況。在如今經濟展望悲觀氣氛漸濃之下，也許近周港股的跌勢，顯示由6月開始的升浪已隨着內外風險上升而終結。



走勢上，恒指繼失守100天及10天線，周二(9日)已失守20天及50天線，14日RSI處48，MACD快現熊差，一系列技術指標皆利淡。若短線缺乏利好因素支持市況反彈，則後市最低消費係回試27,500至27,600點水平，即考驗250天線承接以及回補6月中旬的下跌裂口位。再跌落去，筆者依然認為，若恒指再失守25,000點支持，就要全身而退。



也許，作為投資者，該明白在投資市場被悲觀氣氛籠罩時，要保持樂觀；在市場充滿樂觀氣氛時，就要保持審慎。歷史告訴大家，每次香港經歷「災劫」，都可以見到劫後重生，股市再闖高峰。問題是，目前距離最差的景況，還有多遠的路，筆者沒有水晶球，只希望幸運永遠眷顧香江。面對股海波濤洶湧，此刻投資者最重要係保本，耐心等候絕處逢生的入市時機。



東方產經專欄作者帥哥

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