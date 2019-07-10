【專家點評】鄭勤龍：恒指難守兩萬八關

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風水渙》變《山水蒙》中，在易經八卦中，水性向下流，為加憂亦為險象。今「渙」卦與「蒙卦」皆帶水，預示港股短線走勢並不樂觀。



《序卦傳》曰:「說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。」由於「說」通「悅」，因此若應用於恒指的狀況，「渙」卦便帶有投資者在好消息消化過後，各自散水離場觀望的意思。



回顧大市於6月19日受到美國總統特朗普致電中國國家主席習近平在G20峰會會面的消息帶動下，刺激恒指裂口高開500點並重上28,000點之上，然而在落實中美雙方同意暫緩貿易戰的利好消息後，恒指雖曾一度高見29,007點，但動力卻已失。



「蒙卦」有山下出泉，形成亂流之象。在易經八卦中，山代表阻礙，若然應用在恒指的狀況，則代表為阻力。近日恒指一直受困於28000至29000之間反覆上落，已形成了兩座山，「蒙卦」卦辭曰: 「初筮告，再三瀆，瀆則不告」大意是指凡事不可過三，否則便是誠意不足了。這意味着恒指短線最多只有三次機會衝破29000心理關口之上，假若未能成功跨越山峰，便有機會跌入亂流之中並向下沉底。



綜合卦象以及基本因素的分析，由於中美貿易談判需時，而且反覆不明已成常態，在缺乏新的利好消息的帶動下，恒指最終亦難以守於28000之上。



玄學金融家 鄭勤龍

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