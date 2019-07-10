【即市分析】國指前景比恒指更...

東方產經專欄作者HS哥：自從中美元首在G20峰會會面後，市場消息唔多，反而投資者見美國上周公布的非農就業職位數據唔錯，美國年內減息速度可能未如預期，限制了港股的表現。



睇番最新數據，市場預期7月尾議息時，將有約95%減息0.25厘，約5%減息0.5厘；相對地，一個星期前則預期75%減息0.25厘，約25%減息0.5厘，可見市場對美國減息預期降溫力度唔細。



既然資金認為魚缸水源未及預期，恒指腳軟亦在預期之內。睇走勢恒指呈一級一級落，繼早前失守短期升軌支持後，亦先後失守多條主要平均線，短期兩萬八不容有失。



至於國指就更加慘，彈力本來就比恒指更弱，加上中資金融股受累A股下跌拖累，令國指走勢更加弱。如果睇日線圖，估計短期都要一試10,500點支持，甚至進一步下試前低位10,288點水平，可以留意淡倉部署。

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