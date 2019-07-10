【即市分析】中資券商股績後見真章？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰只係暫緩，基本上同將炸彈放埋一邊冇分別，加上美國就業數據表現唔錯，令港股重新回軟。內地滬綜指近期痛失三千點關後，未見中央有大動作如放水等刺激經濟措施出台，惟部分中資券商股近期先後公布業績，普遍都幾靚仔，咁又博唔博得過？(證券板塊追蹤：https://bit.ly/2lFjV86 )



從基本面分析，其實券商股都唔係冇利好因素。首先，內地科創板已正式開板，加上港股通有望在短期內擴大範圍(如將同股不同權股份納入)，增加板塊活水。



其次，中美貿易戰長打長有，但其中有一個重點議題，就是美國要求中國加大開放各行各業，其中金融市場以至人民幣匯率國際化正是重中之重。當然，有人話咁對中國不利，但筆者則認為，內地開放長遠而言利多於弊，但市場會如何理解及反映在最貼身的中資券商股身上，則要放長雙眼哪！



相對地，雖然美國暫時放生華為，但受中美貿易戰影響，現時在海外上市或有意在美國海外上市的中資企業，難免信心下降。由此推論，未來企業或增加留在內地或在港上市的意欲，這對中資券商股反而有利。



再者，近期多間券商公布業績，普遍表現唔錯。其中，海通證券(06837)6月收入按年增加約55%至11.78億元(人民幣．下同)，淨利潤增長約55%至5.49億元；中國銀河(06881)6月更由去年同期虧損約9,442萬元，轉盈2.44億元；HTSC(06886)6月收入按年增34%至13.11億元，淨利潤增約13%至4.63億元。簡單而言，中資券商股營運表現似乎比市場預期為佳，增加板塊未來反彈條件。



策略上，券商股基本面可謂亦危亦機，相關股份早前跌勢喘定後，近日開始有反彈迹象，若然有意博中港股市氣氛好轉，值得以此板塊作膽，並從中揀蟀，相信值博率不俗。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

