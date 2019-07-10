比特幣升破1.3萬美元創兩周高　分析：上望10萬大關

根據CryptoCompare數據，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)升穿1.3萬美元關，高見13,095美元，最新報13,052美元，漲逾3%，是約兩周以來高位。



外媒報道，Morgan Creek Digital創辦人Anthony Pompliano認為，比特幣的需求增加，價格便會跟隨上揚。目前而言，2萬美元關的挑戰很大，一旦突破，比特幣將創新高，但價格並不會一下子飆升，料2021年底有機會升穿10萬美元大關。



比特幣價格自2018年高位暴跌7成以上。Facebook(Fb)最近宣布將推出虛擬貨幣Libra，令比特幣價格波動。不過，Pompliano指出，重點不是在於Libra，而是Fb同時將建立名為Calibra的電子錢包，當中涉及的客戶即使沒有數十億人，亦有數億人。另估計，Calibra電子錢包最終將支援比特幣等虛擬貨幣，甚至是醫療健康紀錄等數據。



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