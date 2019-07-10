【大行報告】舜宇曾升5%　最牛目標價110元

舜宇光學科技(02382)公布6月產品出貨量數據後再獲部分大行唱好，周三(10日)早間曾升至85.25港元，升幅5.1%，其後仍升超過3%；其他手機設備股如丘鈦科技(01478)亦升約2%；瑞聲科技(02018)則好淡爭持。



大行普遍對舜宇看法較樂觀。花旗指集團車載鏡頭業務看到不俗的回升，維持買入評級，目標價105元。中金亦維持舜宇跑贏大市評級和110元的目標價，與大和同為市場上最牛的目標價。另外，瑞信把舜宇的目標價由81.3元上調至84.6元，維持中性評級。



舜宇6月手機鏡頭出貨量按年升近16%，券商Jefferies表示，集團上半年出貨量有望符合管理層指引，而手機攝像模組和手機鏡頭的出貨量數據都分別優於同業丘鈦科技和大立光，相信是舜宇受益於其與三星的關係，其他同業則受華為失去海外市場份額的打擊，此消彼長之下造成的差異。



然而，該行也提醒，從華為轉向三星，手機攝像模組的利潤率可能會從4月或5月起收窄，維持落後大市的評級，目標價70元，是市場上最熊的目標價。



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