【專家點評】鄺民彬：趁金價回調收集金礦股

7月大幅減息的預期降溫，金價由今年高位1,430美元回落，金礦股亦見回吐。然而，根據世界黃金協會資料顯示，環球央行今年首五個月黃金淨購買量達到247.3噸，按年大增73%。中國國家外匯管理局亦公布，中國6月黃金儲備6,194萬盎司，按月增33萬盎司，連續7個月增持。地緣政治風險增加，央行對黃金需求日增，將會支持金價發展。投資者可考慮趁股價調整積累金礦股。(金屬礦物板塊表現：https://bit.ly/2H8yD0t )



乘聯會公布，6月狹義乘用車零售銷量為176.6萬部，按年升4.9%，為13個月以來首次錄得按年增長。事實上，6月乘用車零售銷量好轉，主要由於國六排放標準自7月1日起在內地個別省份實施，新政生效後禁止銷售國五車型，故此經銷商及廠家於6月把握最後機會，大幅降價促銷以去庫存。



中美貿易戰於去年下半年開打，市場憧憬去年同期汽車銷售數據基數較低，今年下半年按年跌幅有望收窄。但經過今年第二季積極促銷期，盈利能力受到一定壓力。經銷商會否隨即展開補庫存周期，則有待觀察。適逢7月為傳統車市淡季，短期行業銷售仍有挑戰。



展望後市，美國6月就業數據強勁，動搖市場對美國減息的熱切預期，觸發環球股市回吐。投資者觀望聯儲局主席鮑威爾於美國時間7月10至11日赴國會作證，市場密切留意其有關減息步伐的言論。預計減息相關消息出爐前，投資者傾向觀望。另外，近期部分中小型股份大幅波動，個別或與遭斬倉所致，中小型股份融資活動料轉趨謹慎，投資者需要留意此類股份短期股價波動風險。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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