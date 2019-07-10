新股專輯：萬寶盛華睇好內地人力資源行業

周三(10日)接力掛牌的人力資源解決方案供應商萬寶盛華(02180)，首掛開市報10.68元，較招股價9.9元，高7.87%。



該公司首席執行官、總裁兼執行董事袁建華表示，人力資源行業無論經濟有下行壓力，還是在貿易摩擦下，均會有較好發展，而公司在大中華區有廣泛覆蓋，相信能為不同企業在各個生命周期提供服務。



至於行業內競爭問題，他指，在過去數年，中國人力資源行業增速一直保持着約20%，相信仍有發展空間。



他又指，是次部分集資所得將用於戰略性併購，惟目前仍未有具體併購目標。



被問及中國人工成本不斷增加會否影響毛利率水平。首席財務官崔志輝表示，主要業務「靈活用工」採用成本加成的方式，即在成本基礎上加15至20%的費用，未來該板塊毛利率可保持穩定，公司亦會努力提升毛利表現。

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