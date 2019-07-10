港股格局：洪龍荃料港股28100點有支持

中國泛海證券投資部副總裁洪龍荃稱，市場靜候聯儲局主席鮑威爾稍後將發表有關減息預期的言論，預料恒指周三(10日)走勢將維持牛皮，預期在50天線(約28,100點)會有支持。



他又認為，舜宇光學(02382)最新公布的月度數據表現不俗，利好公司股價走勢。整個手機板塊行業中，目前首選仍是舜宇，惟投資者須留意，公司業務以非蘋果公司產品為主，主要客戶包括華為等較易受中美貿易戰所牽連，將影響股價走勢。



至於貓眼娛樂(01896)公布與騰訊(00700)加強文娛領域合作，洪認為，消息利好貓眼娛樂股價短暫可獲支持；對騰訊而言，因公司以遊戲業務為主，合作計劃雖屬好消息，惟相信股價不會因而大升，反而早前傳出騰訊要求內地Android商店增加其遊戲收入的分成的消息，對股價有較高的刺激作用。



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