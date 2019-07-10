港上半年辣招稅收121.7億元　按半年少收逾33億

據稅務局資料，今年上半年涉及辣招稅物業成交共12,906宗，按半年少13.3%，宗數為有關稅項開始徵收後最少，而期內稅額121.7億港元，較去年下半年少33.6億元，跌幅約21.6%，稅額為2016年上半年後新低。



至於6月份單月須付辣招稅物業成交共1,951宗，稅額約20.28億元，按月分別下挫33.5%及21.6%。期內須付稅率15%的新住宅從價印花稅成交錄331宗，涉及金額約8.29億元，按月錄約46.2%及33.5%跌幅。連同非住宅物業的雙倍印花稅(DSD)成交，該類稅收合共1,774宗及近15億元，較5月跌32.6%及21.4%。



至於須繳付買家印花稅(BSD)成交，按月急挫40.4%至146宗，牽涉金額亦下跌約21.9%至約5.1億元。上半年計有關稅收共29.59億元，按半年挫21.9%，同期涉及買賣宗數僅985宗。



而上月額外印花稅(SSD)的住宅成交有31宗，較5月減少26宗或跌45.6%，相關稅款少約30.79%至1,822.5萬元。

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