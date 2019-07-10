【即市分析】港鐵成資金避難所？

東方產經專欄作者桃桃：恒指一連跌穿20天及50天線，後市向下回補6月中的上升裂口機會大增，28,000點似乎岌岌可危。據以往經驗，淡市中防守股往往備受資金追捧，以業務穩健的港鐵公司(00066)為例，短線回吐可視為買入機會。



港鐵業務向來四平八穩，集公用股及地產概念於一身。首先在鐵路運輸業務方面，向有本地剛性需求支持，免受外圍大局影響，往績每年均有穩健增長。另香港二手樓價指數處歷史高位，公司未來有多個港鐵上蓋物業開售，為未來數年的盈利增長帶來動力，亦有助抵銷行車事故及沙中線醜聞的負面影響，加上近期港股再度轉弱，港鐵不難吸引避險資金進駐。



技術上，該股昨(周二)收報53.3元，逆市微升0.57%。短線若隨大市回調至20天線51元水平，可以考慮趁機吸納，首站目標55元，中線可睇60元，惟須謹守穿45.5元止蝕位。

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