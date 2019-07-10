新股專輯：百威亞太暫錄約2倍超購

啤酒生產商百威亞太(01876)孖展認購周三截止(周四中午截止認購)，市場暫時公開發售部分超額認購倍數約兩倍，證券界擔心或削弱股份掛牌首日升幅。



信誠證券聯席董事張智威表示，該行百威亞太的孖展認購金額維持約18億港元，或與這幾日港股走勢偏弱，影響投資意欲有關。他指暫時未見很嚴重的抽飛情況，孖展認購金額主要介乎幾十萬至幾百萬元不等，至於一手黨和斥資過千萬元的客戶不多。



他補充，由於超購倍數不多，此股首日升幅或打折扣，未必有原先預期的10%升幅，但首日應可升數個百分點。若然公司可下限定價，釋放預留水位予投資者的訊號，才較大機會升一成。



他建議投資者採取的策略是，短線有10%賺就走，又或持貨等一年半載，待股份被納入大型指數前後，被炒起時食胡。



耀才證券方面，該行百威亞太的孖展認購額約28億元；輝立証券維持約45億元。

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