德銀之後又一單！傳法巴計劃裁員　削減香港研究部

外電引述消息報道，法國巴黎銀行由於監管機構不斷收緊證券業務監管的措施，計劃將亞洲證券研究部「外判」予晨星(Morningstar)，變相削減亞太區的十多名分析師，旗下於香港及新加坡的大多數研究團隊將因此而離職。



市傳法巴香港研究部周二(9日)甚至關門，與早前消息指的保留約5名亞洲分析師負責區內宏觀和行業分析的說法不同。



對於是否有意撤出亞洲研究市場，報道引述法巴發言人表示，公司仍會與晨星合作，其分析報告需要再經公司審閱才「掛上公司名」。



據悉，法巴是次調整計劃是由於歐盟金融工具市場法規II(MiFiD II)，公司為避免支付高額研究費用，而決定將業務外判。



早於2月時，法巴已透露目標就旗下企業及投資銀行業務削減3.5億歐元成本。



事實上，德國最大銀行德意志銀行周日(7日)亦公布了大規模重組計劃，周一(8日)起在亞太區執行，由悉尼、香港，到孟買也未能幸免。當中，有傳香港員工已在上周開始「執包袱」。



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