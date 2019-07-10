【fb直播】港股走勢要睇住美息口去向？

聯儲局主席鮑威爾周三(10日)及周四(11日)將分別於參眾兩院聽證會，發表對美國經濟及貨幣政策的看法。上周五(5日)美國公布強勁非農就業數據後，市場對月底減息半厘憧憬幻滅，港股隨即出現調整。到底鮑威爾發言會唔會繼續「放鴿」，美國息口去向將點樣影響港股呢？



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