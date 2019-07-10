【午市重點睇】美匯彈上97.5　圓匯直撲109關

●市場等待聯儲局主席鮑威爾發言，10年期美債孳息率曾升至2.0822厘；美匯指數強見97.55；圓匯回軟至108.99；歐元兌美元報1.120；英鎊偏弱，報1.245。港匯回軟至7.81。離岸人民幣在6.89水平。金價曾跌至1,391美元，布油彈上64.95美元，紐油報58.60美元。道指期貨微跌3點。



●港股反覆向上，恒生指數半日升89點或0.32%，報28,205點，舜宇升2.9%。https://bit.ly/2LclYQe

-異動股：獲大摩唱好，金風靜市突圍升8%。

-異動股：承興再挫兩成，6連跌累瀉逾92%。

-新股萬寶盛華高開，曾升8%。

-新股中集車輛下限6.38元定價，周四掛牌。



●【即市分析】

-港鐵成資金避難所？https://bit.ly/30oB5K3

-中資券商股績後見真章？https://bit.ly/2LHa6VU

-國指前景比恒指更...https://bit.ly/2LO2r8n



●A股快報：滬深三大指數半日收市向下。https://bit.ly/2JFdhL8



●亞洲股市：日股中段偏軟。https://bit.ly/2XP52Wb



●港元拆息全線回落，隔夜拆息跌至1.667厘；1個月回落至2.47厘。



●人民幣中間價下調3點子，為6.8856。



●人行連續13日不進行逆回購操作。



●中國6月CPI按年升2.7%，鮮果價格飆4成。https://bit.ly/2XFqUPn



●美商務部：不威脅國家安全下，將解禁美企對華為供貨。



●全球經貿戰：利豐警告中國工廠面臨存亡危機。



●比特幣升破1.3萬美元創兩周高，分析料上望10萬大關。



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