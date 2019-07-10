【專家點評】時富：友邦受惠内險市場加速開放

時富金融研究部表示，國務院總理李克強近日表示中國將會在2020年前取消人壽保險公司的外資所有權限制，較原定的2021年提前了一年，有利於外資險企加快進入和擴張中國壽險市場，迎來新的發展機遇。



該行預計，友邦保險(01299)將是主要受益者，因爲其是首家在內地設立分支機構的外資險企，擁先驅優勢，加上其已成功建立品牌信譽，故受內地客追捧，屆時可搶佔更多市場份額。以人口及消費力論，內地市場發展潛力驚人，我們認爲開拓內地業務將成為集團業績增長的主要引擎。我們予「買入」評級，目標價91元。



香港市場首季錄得強勁的雙位數新業務價值增長。主要受惠於(1)活躍代理人數增加按年增約12%，支持代理渠道取得增長；(2)政府自願醫保計劃(VHIS)4月推出，帶動集團新系列產品需求；(3)內地訪港客戶增長。料以上積極因素可持續發酵至下半年，我們對第二季度業績保持積極。



友邦新業務價值利潤率改善，前景正面。2019首季新業務價值(VNB)達11.7億美元，按年增長18%(以固定匯率計)，升幅創新高。惟新業務價值利潤率為63.6%，按年增4.1個百分點，反映集團持續將高質素的新業務加進其有效保單組合。雖然集團首季新業務價值表現稍遜市場預期，但我們認為其利潤率增長仍屬穩定水平，對集團中長線發展感樂觀。

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