【瑞通推介】騰訊領先大市　輪證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會就貨幣政策的講話，道指隔晚收報26,783點，跌22點或0.08%，連跌3日。



恒指周二(8日)一度低見28,080點，全日跌215點或0.8%，收28,116點，連跌5日，累跌759點或2.6%。周三(10日)早段回升逾百點，於28,200點上爭持，於20及50天線上落，其後升幅略收窄。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾6,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近3,200萬元，反映較多投資者續博技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



有券商報告指，騰訊控股要求將從中國Android商店取得的分成收入比例從現在的50%提高至70%，這將與iOS和國際Google Play標準看齊，該行料對公司的毛利率產生積極影響。該股周二大部分時間在350元樓下整固，盤中低位見347元，跌穿20天線，其後跌幅收窄，收市微跌不足0.1%，350元亦失而復得。股份經過5連跌和回補上周二(2日)的上升裂口後，周三早段曾回升逾1%，高位重上355元和50天線。周二有逾2.1億元北水經港股通淨買入騰訊。輪證資金流方面，周二分別有超過1,300萬和420萬元淨流入其好倉和淡倉。



吉利汽車發盈警兼下調今年銷售目標，隨即被多間大行唱淡，周二最多挫近7.6%，低見11.24元創近半年低。股份連跌4日，累計跌幅超過15%，14日RSI正逼近超賣區。該股周三早段高開後再度回軟，受制於12元，短期或需時築底。周二有逾310萬元淨流入其認股證好倉，淡倉同日則有158萬元淨流出。另周二有逾2.2億元北水經港股通淨買入吉汽。



舜宇光學科技公布今年6月主要產品出貨量，當中手機鏡頭出貨量按年上升15.9%至1.01億件。股份周二曾挫逾4%至79元，收市跌幅收窄至1.64%。周三早段曾顯著反彈逾5%，高見85.25元，其後升幅維持約3%，於83元之上徘徊，結束5日跌勢並收復10天線。周二有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(20534)，行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。輕微價外、中短期沽證(20543)，行使價335.7元，2019年12月到期，實際槓桿6.5倍。



吉汽輕微價外、中短期購證(19174)，行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿5.4倍。貼價、短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿4.8倍。



舜宇光學價外、中短期購證(18947)，行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿5倍。



小米輕微價外、中短期購證(19275)，行使價10.68元，2019年12月到期，實際槓桿6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68373)，收回價27,610點，槓桿比率38.6倍。熊證(50627)，收回價28,790點，槓桿比率34.4倍。



騰訊牛證(68374)，收回價335.8元，槓桿比率13.9倍。熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率15.1倍。



吉汽牛證(63070)，收回價10.9元，槓桿比率8.1倍。



舜宇光學牛證(69285)，收回價71.8元，槓桿比率4.6倍。熊證(61519)，收回價88.9元，槓桿比率7.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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