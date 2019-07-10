【高盛推介】資金流入小米吉汽好倉博反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：上市1周年的小米集團，周二(9日)跌約1.1%。周三(10日)早段高開約0.6%後隨即倒跌。有報道指小米第2批近44億股解禁，市值超過400億元。



上周四(4日)起連跌4日，累計跌約15.3%的吉利汽車周三早段最低見11.44元，為近半年低位，現時則見反彈。公司發盈警，預料中期盈利倒退40%，主要原因是中國市場整體銷量下跌超出預期。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署小米認購證，過去3個交易日共錄得約370萬元資金流入。而周三早段該股回落到9.4元水平，亦見有資金繼續部署認購證。



吉汽方面，可見近期資金積極部署認購證，過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約1,410萬元。而上周四至周一(8日)共錄得約760萬元資金流入的認沽證，周二則錄得約230萬元資金流出。



投資者如計劃部署小米反彈，現階段可考慮以貼價認購證作部署。當中可留意價外幅度不足1%，年期約6個月的購證(18955)，行使價9.51元，2019年10月9日到期，實際槓桿5倍，貼價、7隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署吉汽反彈，觀察近期獲資金流入的認購證，可見市場關注行使價在13.2元附近，11月到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的吉汽購證(18909)，行使價13.2元，2019年11月26日到期，實際槓桿5.3倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



高槓桿的選擇可留意年期約4個月的價外吉汽購證(18743)，行使價14.9元，2019年11月11日到期，實際槓桿7倍，價外高槓桿。



相反，投資者如看淡吉汽，可留意價外幅度約11%，年期約3個月的低街貨沽證(22160)，行使價10.48元，2019年10月18日到期，實際槓桿4.8倍，低街貨兼高槓桿。



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