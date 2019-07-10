【高盛推介】捕捉恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(9日)個別發展。美國聯儲局主席鮑威爾將於周三(10日)出席國會聽證會，並將就貨幣政策發表講話，市場持觀望態度。



恒指至周二跌215點，為連跌5日，累計跌759點。周三早段則見反彈。觀察恒指牛熊證資金流向，可見周二資金繼續部署牛證及沽出熊證，但流入及流出的資金較周一(8日)少。當中牛證錄得約4,520萬元資金流入，而熊證則錄得約2,490萬元資金流出。



投資者如計劃部署牛證，貼價的選擇可留意恒指牛證(50340)，收回價28,068點，行使價27,968點，換股比率10,000，槓桿比率88.3倍，市場上槓桿最高牛證。



以及可留意收回價稍遠一點，在27,800至27,900點附近的恒指牛證(68415)及牛證(50094)。牛證68415，收回價27,918點，行使價27,818點，換股比率10,000，槓桿比率65.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證50094，收回價27,818點，行使價27,718點，換股比率10,000，槓桿比率56.5倍，適中距離兼低街貨牛證、相近收回價牛證中槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，較貼價的選擇可留意周三新上市的恒指熊證(50679)，收回價28,824點，行使價28,924點，換股比率10,000，槓桿比率41.6倍，新上市、相近收回價熊證中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠一點，在28,850至28,950點間的恒指熊證(50578)，及周三新上市的熊證(50680)。熊證50578，收回價28,876點，行使價28,976點，換股比率10,000，槓桿比率38.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。熊證50680，收回價28,938點，行使價29,038點，換股比率10,000，槓桿比率35.8倍，新上市、相近收回價熊證中槓桿最高。



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