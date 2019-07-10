小鵬汽車未回應上市計劃　料新能源汽車發展加快

屬次傳出上市消息的小鵬汽車，副董事長兼總裁顧宏地出席論壇時沒有正面回應上市計劃，並稱，蔚來汽車成功上市對中國電動車企無疑是一個很好的啟示，從其市場投資情緒及股價表現來看，都證明新能源汽車發展的重要性及可持續性。



他補充，公司會投入更多資金在研發方面，並專注於人工智能、互聯網及無人駕駛等，藉以令公司產品可在行業中突圍而出。



他指出，在中國政府政策配合及消費者潮流改變下，中國新能源汽車發展步伐理想，上半年內地新能源汽車銷售按年增約60%，相信未來新能源車行業發展將會提速，預期5年後內地新能源汽車銷量可佔總銷量「半壁江山」，而汽車移動服務在日常生活中的重要性亦會提高。



他認為，公司未來會加強研究汽車移動服務等，並會繼續主打中端及大眾市場，無意向豪華車市場發展。



另外，有關近期市場對中國科創公司的投資意欲有所降溫，同席同一場合的紀源資本管理合伙人符績勳稱，過去兩年的科技創新發展較快速，尤其是電商及O2O等企業，但去年這些新經濟企業在上市後股價表現好壞參半，遠不及投資者預期，亦打擊市場氣氛。他認為，5G將可重新刺激投資者興趣，相信會吸引資金流入相關產業。



此外，紐交所副董事長劉文思指出，紐交所一向鼓勵企業進行上市，主要是可取得更多資源，有助擴大公司規模，同時亦有利加強市場對其認知度。



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