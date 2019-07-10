世邦魏理仕報告：中美貿戰拖累　中資公司承租甲廈步伐放緩

世邦魏理仕發布《The Evolution of the Hong Kong Grade A Office Market: A Telescopic Analysis -2019》報告指出，截至2019年3月，中資機構過去3年內在香港甲級寫字樓租用總面積增加210萬方呎，較上一個3年(2013至2016年)的120萬方呎的增速明顯加快。



該行解釋，背後成因主要是該類公司在港業務擴充，需求規模較新成立公司更大。其中，中資金融機構貢獻近60%的租用面積增長；惟因中美貿易戰升級，中資公司的擴張步伐由2018年中旬已開始放緩。



該行大灣區及香港研究部主管陳錦平表示，近十年來，中資機構在推動香港甲級寫字樓市場需求上扮演非常重要角色，迄今為止，機構大多來自北京及上海。雖然中美貿易戰帶來的不確定性會令中資機構短期內租賃需求增長放緩，但這些機構的潛在需求仍然存在，且從長遠來看，將為香港寫字樓市場持續創造利好因素。



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