【專家點評】陳錦興：紫金可炒業績憧憬

市場受企業醜聞及盈警所影響，投資氣氛轉弱，資金將重新部署。下半年，環球央行將推動低息及寬鬆貨幣政策，有利黃金及金屬價格的表現。紫金礦業(02899)是內地最具規模的黃金開發商之一，儲備量大，通過收購海外礦產權益，增強在銅、鈷及鋅的儲備，確保未來產量的持續增長，股價短線整固，過後可反覆向上。



金價轉強，對紫金有利，而這一輪金價突破，看來並非投資者一時衝動，更多是反映市場對貨幣信心的動搖。今年以來，聯儲局突然變「鴿」，由加息逆轉為減息，其他央行緊跟，歐央行更不排除再量寬，而未來歐央行行長是拉加德，也是典型鴿派人物，因此再出現超低利率環境，甚至量寬的機會是存在。黃金在這樣的大環境下，走勢偏強是符合邏輯。



再者，全球經濟或有放緩的機會，但當更多央行推行低息及寬鬆的措施，經濟應可靠穩及小幅回升，商品以至金屬都會有走出低迷的新局面。2009年，商品金屬等資產就在經濟遠未復甦時展現強勁的反彈。故此紫金的核心產品，對寬鬆貨幣政會有更強的敏感度。



因整合去年底新收購項目及擴大已有項目，如剛果及多寶山礦場，市場預期紫金今年黃金及銅產出量增長介乎10%至30%，如國際金價及銅價偏穩，今年盈利將可實現較快增長。現價歷史市盈15倍，息率3.6厘，估值合適。料中期業績不差，短線可炒業績憧憬，建議在3.05元吸納，目標價3.6元，止蝕位2.85元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

