m18講場：內地投資者對咩最有興趣？老虎證券揸fit人咁講...

年輕人喺社交平台出Post目的都唔同，小米集團(01810)有份投資嘅內地互聯網券商老虎證券，創始人兼行政總裁吳天華喺一個論壇上就大爆，年輕人最鍾意喺老虎證券嘅社交圈中展示訂單「求安慰」，而該行致力加強用戶線上線下嘅交流，目的就係令用戶可以思考同學習前輩嘅投資經驗，令佢地可以交少啲「學費」。



他話，老虎證券係為滿足年輕新一代投資需求應運而生嘅公司，透過線上進行證券服務，投資者可利用每一個空閒時間進行交易，咁就可以貢獻更多訂單。截至去年底，該行用戶超過70%係35歲以下的年輕及高收入人士，其中約86.6%月收入高達4萬元人民幣以上。



他指，內地投資者對美國新股市場非常有興趣，但美國新股認購門檻高，一般只留畀機構及專業投資者，所以老虎證券專注發展此業務，令一般散戶都可以參與美國新股認購。



他透露，截至今年5月，該行已為28間公司進行IPO(首次公開發行)包銷同股份配售，包括拼多多、虎牙及Zoom等。該行業務正高速增長，有信心未來市佔率可以持續上升。



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