全球經貿戰：新興市場之父警告日韓衝突難解決

外國傳媒報道，曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、去年「貼中」新興市場有股災、並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)最新警告，日韓貿易戰無法在短期解決，南韓需要另覓半導體原材料供貨來源，以支持其晶片業。因此，他估計，南韓科技巨企三星、LG等股價短期將持續疲弱。



日韓貿易戰於7月4日開始，日本限制出口至南韓的3項半導體主要原材料，導火線是二次大戰時期南韓「徵用工」賠償問題。



麥樸思說：「目前我們找不到任何解決日韓衝突的方法，除非美國介入。」他建議，南韓應盡快找到取代日本原材料的供應商，「這是可以做到的，但絕對不容易。」



至於投資南韓股票，他指出，當然不會停止投資，未來會有買入機會，但必須細心研究。短期而言，當地的科技企業是脆弱的，投資者必須嚴謹選股。

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