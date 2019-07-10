戴德梁行：第2季整體商廈呎租跌0.4%　近5年首跌

戴德梁行指出，第2季度香港整體寫字樓市場的每月平方呎租金為76.7港元，按季下降0.4%，是近5年來首次回落。受高待租率的影響，灣仔/銅鑼灣以及中區的租金下降幅度最大，兩地區的呎租分別為77.4及138.2元，按季下跌2.1%及0.6%。



受持續的貿易摩擦影響，以及跨國公司出於節約成本的考慮，寫字樓租賃活動主要集中在非核心區域，其中幾個引人注目的租賃活動均由中區遷出。



該行又指，受中資公司需求疲弱及跨國公司持續去核心化的影響，預計核心區域的租金將在下半年進一步放緩，特別是中區以及灣仔/銅鑼灣。另一方面，因跨國公司對非核心區辦公空間的強大需求，預計下半年港島東及九龍東的租金會保持相對穩定。



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